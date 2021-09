Vélo vs Métro

Dimanche 19 septembre 2021 à New York, aux États-Unis, un vélo est accidentellement tombé sur les rails du métro. La rencontre entre ce dernier et le vélo a fait des étincelles ! Pour info, il s'agissait d'un Citi Bike, système de vélos en libre-service de la ville, et la personne qui l'a fait tomber a pris la fuite avant l'arrivée du métro.

