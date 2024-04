Arroser sa glace d'alcool #FAIL

Au restaurant, un homme verse un peu d'alcool sur sa glace et fait bien rire sa copine. Il essaie une première fois et renverse à côté. Il retente une deuxième fois et manque encore la coupe de glace.

alcool fail glace homme restaurant verser