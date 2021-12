La victoire de Verstappen vue par ses mécaniciens (GP d'Abou Dabi 2021)

Dimanche 12 décembre 2021, la victoire et le premier titre de champion du monde du pilote automobile néerlandais Max Verstappen (Red Bull) vus par ses mécaniciens et ingénieurs lors du dernier tour épique du Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, avec un duel intense pour le titre entre Verstappen et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), et un ultime dépassement du Néerlandais, provoquant alors une explosion de joie dans le box Red Bull.

