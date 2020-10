Une fillette traverse devant une voiture (Vietnam)

Le 25 septembre 2020 à Yên Lạc au Vietnam, une fillette a échappé à la vigilance de ses parents et a traversé la route. Sa mère a tenté de la rattraper, mais a stoppé sa course en voyant une voiture arriver. Heureusement, l'automobiliste était attentif et a pu freiner à temps. Le père est arrivé juste après pour donner un coup de pied aux fesses de sa femme !

enfant fillette justesse parent reaction route traverser voiture