Visite surprise au bord d'une piscine

Samedi 12 septembre 2020 à Greenfield, dans le Massachusetts, Matthew Bete faisait tranquillement une petite sieste au bord de sa piscine lorsqu'il a été réveillé par une visite surprise. En effet, un ours noir a fait irruption dans la propriété pour boire un peu d'eau de la piscine puis il s'est approché de Matthew et l'a sorti de son sommeil en lui donnant un petit coup de patte sur un pied. Ne sachant comment réagir face à l'animal sauvage, Matthew a attrapé son téléphone pour prendre une photo et l'envoyer à sa femme.

ours patte piscine reveiller sieste surprise