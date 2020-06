Une voiture écrasée entre deux camions

Lundi 15 juin 2020 à Putian, en Chine, plusieurs personnes ont failli perdre la vie dans un spectaculaire accident impliquant une petite voiture et deux camions. À bord de la voiture, deux enseignantes patientaient derrière un camion-toupie lorsqu'elles ont été percutées par derrière par un second poids lourd. Sous la violence du choc, la petite voiture blanche a été littéralement écrasée entre les deux camions. Par chance, les enseignantes ont survécu. Transportées à l’hôpital, elles sont blessées mais dans un état stable. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

accident camion ecraser sandwich voiture