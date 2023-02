Traverser une route inondée en Clio (Fail)

La route de Rufford Mill Ford à Newark en Angleterre est régulièrement inondée. Les automobilistes tentent leur chance en traversant avec plus ou moins de succès. Le conducteur d'une Renault Clio se souviendra de sa tentative, puisqu'il a noyé son moteur et est resté bloqué dans l'eau. Et il a endommagé sa voiture en se faisant remorquer. A noter que cette route est devenue une attraction touristique suite aux nombreuses vidéos de voitures bloquées postées sur les réseaux sociaux (surtout TikTok). A cause du nombre de personnes au bord de la route, l’endroit est devenu dangereux et la route a été fermée.

