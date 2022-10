Une voiture percute un train de marchandises

Mardi 18 octobre 2022 à Skoki, en Pologne, une voiture a percuté un train de marchandises en franchissant un passage à niveau dont les barrières étaient baissées. Le véhicule a dépassé deux autres voitures par la droite avant de foncer dans l'une des barrières du passage à niveau et de s'encastrer contre le train en circulation. Blessé, le conducteur âgé de 53 ans a été transporté à l'hôpital. Il était sobre au moment de l'accident mais n'avait cependant pas le permis de conduire. L'homme a expliqué à la police que sa voiture a eu une défaillance mécanique. Les circonstances et les causes de l'accident sont en cours d'éclaircissement.

