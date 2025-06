Une voiture de police joue la musique de Titanic #inondations #paris

Mercredi 25 juin 2025 à Paris après des orages, une voiture de police a circulé dans les rues inondées du 8ème arrondissement en jouant la musique du film Titanic (Céline Dion - My Heart Will Go On). La police a de l'humour.

humour inondation musique paris police titanic voiture