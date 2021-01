Voiture vs Rampe de garage enneigée (Espagne)

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Après le passage de la tempête Filomena en Espagne, une grande partie du pays a été recouverte de neige. A Saragosse, un automobiliste a essayé de sortir sa voiture du garage souterrain de son immeuble. Petit problème, la rampe de sortie était enneigée et forcément glissante pour une voiture non équipée de pneu neige ou de chaines. Mais cela n'a pas arrêté notre automobiliste qui a tenté sa chance. Arrivé presque en haut de la rampe, la voiture a patiné, a glissé en marche arrière et a percuté l’entrée du garage. On ne gagne pas à tous les coups :)

espagne garage glissade neige parking rampe voiture