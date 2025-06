Le volcan Geldingadalir vue de dessus (Islande)

En Islande, le photographe Jeroen Van Nieuwenhove a filmé le cratère du volcan Geldingadalir à très basse altitude à l'aide d'un drone. Il explique sur son compte Instagram : « J'ai enregistré cette vidéo juste après l'éruption d'une grande fontaine de lave et après que la lave liquide restante à l'intérieur du cratère se soit stabilisée. Elle montre à quel point l'intérieur du cratère principal de l'éruption de Geldingadalir en 2021 était incroyablement beau. Certains pensent qu'il ressemble au soleil, mais pour moi, il ressemble à un cœur qui bat, avec des veines qui vont vers l'extérieur, insufflant la vie dans le nouveau paysage. Ce que vous voyez en réalité, c'est la lave qui remonte lentement des profondeurs de la terre. J'ai enregistré cette vidéo avec le DJI Mavic 2 Pro et j'ai volé presque à l'intérieur du cratère pour l'obtenir. Cela n'était possible que les jours très venteux, car les vents forts poussaient la chaleur montante me permettant de voler très bas sans subir de dommages. Ce que vous voyez n'est pas un effet de zoom dans le post-traitement, j'ai vraiment volé aussi bas. C'était un vol éprouvant pour les nerfs, mais j'ai été très heureux de récupérer mon drone indemne avec cette séquence. »

cratere drone islande lave volcan