Voyage d'une écrevisse du supermarché à un lac

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Une écrevisse achetée en supermarché fait un long voyage entre les doigts de son sauveur pour retrouver la mer à Istanbul en Turquie. Une vidéo réalisée par @astapenkoya. Musique : Martin Garrix ft. Bebe Rexha « In The Name Of Love »

ecrevisse lac sauvetage supermarche voyage