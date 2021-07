We Will Find It (Danse contemporaine)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Un clip de danse contemporaine chorégraphiée par Zoï Tatopoulos avec 14 danseurs sur le morceau « We Will Find It » d'Emily Glass et Dasychira.

choregraphie clip contemporaine danse tatopoulos