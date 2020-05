Fabio Wibmer fait du télétravail #confinement

Le rider autrichien Fabio Wibmer spécialiste de street trial fait du télétravail pendant le confinement. Il s'est confectionné un petit parcours de trial dans sa maison. Et comme il explique dans la description, quand on est limité, on doit être créatif !

confinement coronavirus fabio trial velo wibmer