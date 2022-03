Will Smith gifle Chris Rock (Oscars 2022)

Dimanche 27 mars 2022 lors de la 94e cérémonie des Oscars, Will Smith est monté sur scène pour gifler Chris Rock qui venait de faire une blague sur sa femme. Jada Pinkett-Smith souffre d'alopécie (perte de cheveux) et Chris Rock a comparé ses cheveux coupés à ras au crâne rasé de Demi Moore dans le film A Armes égales (G.I. Jane) de Ridley Scott. « J'ai hate de voir la suite de G.I. Jane » dit-il en s'adressant à Jada Pinkett-Smith. Après avoir reçu la baffe, Chris Rick a dit « Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête ». Will Smith est retourné sur son fauteuil et a répondu « Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche ». L'acteur a remporté plus tard dans la soirée l'Oscar du meilleur acteur pour La Méthode Williams. Il a ensuite tenu à s'excuser « Je veux m'excuser auprès de l'Académie [...] l'amour vous fait faire des choses folles »

2022 baffe blague chris gifle oscars rock smith will