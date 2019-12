Yes vs Eyes

Une femme demande à son mari comment se prononcent les mots qui comportent les lettres Y E S puis E Y E S. L'homme répond facilement avec le premier mot en disant « Yes », mais il a un peu plus de mal avec le second, son esprit étant quelque peu perturbé par le précédent Yes.

