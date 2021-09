Une YouTubeuse demande à son fils de pleurer pour faire des vues

La YouTubeuse Jordan Cheyenne aux 538 000 abonnées a publié une vidéo par erreur où elle demande à son fils de faire semblant de pleureur. Leur chiot est atteint du parvovirus, elle voulait publier une vidéo sur sa chaine avec pour montrer à quel point ils étaient tristes. Mais à priori son fils ne faisait pas assez de drama, alors elle l'a coaché pour lui montrer comment faire semblant de pleurer... La vidéo a rapidement indigné les internautes et Jordan Cheyenne s'est excusé et a supprimé sa chaine « Je me déconnecte complètement, et j’arrête toutes les vidéos qui me rapportent de l’argent. Je suis dégoûtée par ce que j’ai fait. Il n’y a pas d’excuses pour cela ».

fils influenceur pleurs youtube