Zoom flippant sur Google Maps

Il se passe un truc flippant sous le pont au 150 Freston Rd à Londres.... C'est visible en tapant l'adresse sur Google Maps, en zoomant et en allant sous le pont avec Google Street View SPOILER : Rick Rolled ! On peut voir Ricky Astley chanter Never Gonna Give You Up. Afficher le spoil

google londres maps pont rick roll zoom