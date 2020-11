2020 est la pire année

On a tendance à dire que 2020 est la pire année de tous les temps, mais on oublie vite qu'il y a eu bien pire avant, comme en 1349 avec la peste. Et que le pire est peut-être à venir avec le soulèvement des machines. Une petite BD réalisée par Mart Virkus

