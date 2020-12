Briser la glace

Vous aimez le site, affichez les pubs :)

Des hommes dans une barque sont pris au piège au milieu de glace. L'un d'eux dit : « Il faut briser la glace, sinon on est foutus ! ». Et un autre répond : « Ok, je commence : Je m'appelle Joël, j'ai trente-six ans et je vous trouve tous super sympas ! ». Réalisé par @unfauxgraphiste sur Instagram

barque bateau blague briser glace