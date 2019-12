Médecines alternatives: Un témoignage.

Je suis accro Inscrit: 04/06/2009 04:28 Post(s): 929 Karma: 1364



@30Secondes a écrit:

@gazeleau

Oui tu as raison, son approche est orientée, elle se veut scientifique sourcée et factuelle.



Il fut un temps où l'on enveloppait les bébés dans de la layette enrichie au radium pour qu'ils aient bien chaud. Leurs mères, très avant-gardistes, s'enduisaient le visage de crèmes de beauté «irradiantes» en buvant à la paille des sodas atomiques...









Il y a aussi les procès avec le médiator et encore plein d'autres ...



Donc une approche scientifique sourcée et factuelle ne vaut pas mieux que n'importe que autre approche ...





ahah t'as vu ... moi aussi je peux utiliser des biais cognitifs utilisant des généralisations et mettre dans le même panier le bon et le mauvais





ps: ceci-dit, en allant dans ce genre de salon t'as de grande chances de trouver quelques charlatans ... mais il y en a également un grand nombre dans le secteur de la médecine traditionnelle ... et pourtant il ne remet pas en cause tout le secteur médical ... Citation :Il fut un temps où l'on enveloppait les bébés dans de la layette enrichie au radium pour qu'ils aient bien chaud. Leurs mères, très avant-gardistes, s'enduisaient le visage de crèmes de beauté «irradiantes» en buvant à la paille des sodas atomiques...Il y a aussi les procès avec le médiator et encore plein d'autres ...Donc une approche scientifique sourcée et factuelle ne vaut pas mieux que n'importe que autre approche ...ahah t'as vu ... moi aussi je peux utiliser des biais cognitifs utilisant des généralisations et mettre dans le même panier le bon et le mauvaisps: ceci-dit, en allant dans ce genre de salon t'as de grande chances de trouver quelques charlatans ... mais il y en a également un grand nombre dans le secteur de la médecine traditionnelle ... et pourtant il ne remet pas en cause tout le secteur médical ...

Contribution le : Hier 15:15:49