Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme achète une femme 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40233 Karma: 14773 Un homme achète une femme dans un magasin.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Hier 16:06:46

gonorrhus Re: Un homme achète une femme 0 #3

Je suis accro Inscrit: 04/01/2017 19:08 Post(s): 835 Il l'a payée combien de chèvres ?

Contribution le : Hier 16:10:39

PurLio Re: Un homme achète une femme 1 #4

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10169 Karma: 8637 C'est un modèle produit aux hormones apparemment.



...



Mais je m'en fous, j'ai rien contre les OGM hein ^^

Contribution le : Hier 16:14:07