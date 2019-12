Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Les alpes suisses survolées en wingsuit 4 #1

La loi c'est moi

GoPro Awards: Swiss Alps Proximity Flight with Fusion in 4K



magique

Hier 16:27:11

CrazyCow Re: Les alpes suisses survolées en wingsuit 0 #3

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13230 Karma: 14923 J'ai cru que j'allais me faire couper la tête par les pales au début !

Hier 17:48:55

fleurdumale Re: Les alpes suisses survolées en wingsuit 0 #4

Je m'installe Inscrit: 03/05/2015 21:40 Post(s): 271 Karma: 679 Eh bhe la Suisse est à l'honneur ces temps-ci! Magnifiques images, mais selon moi il aurait été mieux de maintenir une vue subjective pendant tout le long.

Hier 18:10:33