Michael Jackson Beat it! VERSION HARDWARE

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 703 Karma: 608



Beat It on FLOPPOTRON



Je suis abonné à la chaine. Je viens de voir une version Bon Jovi qui ne me parle pas plus que ça...

Je suis allé voir ce qu'il avait fait d'autre récemment et il y a Beat it!

Là ça parle à tout le monde



J'avais découvert sa chaine à l'époque avec cette vidéo que je poste en BONUS :



J'avais DL ça à l'époque, en MP3 et je m'en servais comme comme sonnerie SMS...

Contribution le : Hier 16:48:30