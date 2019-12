Options du sujet Imprimer le sujet

Pourquoi les nouveaux Star Wars sont ratés ?

Pour fêter la sortie du dernier Star Wars demain nous avons voulu faire un sketch qui détourne les éléments clefs de la saga en mode parodie de podcast



On espère qu’elle vous plaira



Que la force soit avec vous!!











Re: Pourquoi les nouveaux Star Wars sont ratés ?

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 Post(s): 733 Karma: 385 en mode trierweiler, merci pour ce moment j'ai bien aiméen mode trierweiler, merci pour ce moment

