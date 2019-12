Options du sujet Imprimer le sujet

Citation : « Lors du dernier entretien, mon futur patron me dit : 'il faudra changer de prénom' ». Mohamed, 63 ans, a travaillé comme responsable des ventes dans la société Intergraph France pendant vingt ans. Lors de son embauche, ses supérieurs hiérarchiques ont considéré qu'il valait mieux qu'il s'appelle Antoine dans le monde de l'entreprise. Mohamed Amghar souhaite aujourd'hui attaqué l'entreprise en justice. Il considère qu'il a été victime de racisme : « C'était une situation épouvantable, je n'ai jamais eu aucune explication, ni aucune justification de leur part ». Contactée par Le Parisien, la société Intergraph décrit des accusations « injustifiées » et affirme que Mohamed n'a pas été obligé « de porter le prénom d'Antoine pour ses relations avec la clientèle ou pour son travail interne. »

Contribution le : Hier 19:36:20

LeFreund Re: Au travail, Mohamed devait s'appeler... Antoine 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2455 Karma: 6247 J'ai toujours un a priori négatif envers les gens qui sortent des histoires x années après.



Mec, t'es resté pendant 20 ans et t'as rien dis? Tu aurais pu changer d'entreprise ou mieux te plaindre avant!

Contribution le : Hier 19:44:44

aioren Re: Au travail, Mohamed devait s'appeler... Antoine 0 #6

Je poste trop Inscrit: 07/09/2004 22:27 Post(s): 13198 Karma: 2827





Des pavés Le pire c'est que ça lui va beaucoup mieux de s'appeler AntoineDes pavés

Contribution le : Hier 20:43:36

Taya95 Re: Au travail, Mohamed devait s'appeler... Antoine 0 #7

Je suis accro Inscrit: 07/02/2014 18:14 Post(s): 567 Karma: 288 Je ne vois pas pourquoi il se plaint.... Il a eu le choix de porter son propre prénom. Génial!



En plus Antoine c'est très bien comme prénom.

Hein? Non rien de personnel!

Contribution le : Hier 20:48:26

koikoi_koi Re: Au travail, Mohamed devait s'appeler... Antoine 2 #8

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6404 Karma: 16140



C'est malheureusement connu comme pratiques... Sinon on peut quand même laisser au crédit du patron qu'il n'avait pas de problème à embaucher "un Mohamed."..

Après combien de fois j'ai reçu des appels qui ressemblait à: "Bijour Mansieu je me prisante Nathalie de la sociéti Buik tilicom..."



La vidéo est déjà passée :



Les Inconnus - Biouman Pour troller le patron moi j'aurais choisis Liang ou BaoC'est malheureusement connu comme pratiques... Sinon on peut quand même laisser au crédit du patron qu'il n'avait pas de problème à embaucher "un Mohamed."..Après combien de fois j'ai reçu des appels qui ressemblait à: "Bijour Mansieu je me prisante Nathalie de la sociéti Buik tilicom..."La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1802622 Les Inconnus - Biouman

Contribution le : Hier 21:14:54