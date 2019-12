aeun eun en aeun eun

Options du sujet Imprimer le sujet

De jeunes représentants des gentilés de Baltimore prononcent une phrase de type virelangue avec l'accent qui leur est propre (mais semble bien sale pour les autres). C'est exaltant.

Mars Attacks - ak ak ak ak ak Ils sont làMars Attacks - ak ak ak ak ak

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10169 Karma: 8637 Ils ont une patate en bouche ?

