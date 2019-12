Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un dérapage très incontrôlé + Quand c'est vraiment pas ton jour + Un scooteriste miraculé 1 #1

Un automobiliste perde le contrôle de sa voiture sur la neige en entrant sur un pont. Il donne deux coups de volant puis sa voiture saute du pont.













Un conducteur de fenwick passe trop près d'une étagère, plie une patte... et c'est le strike dans l'entrepôt. J'espère que le gars en bas dans la vidéo ne s'est pas fait faucher trop violemment, ni écraser. Et que le conducteur n'a pas étouffé là-dessous.













Plusieurs plaques de verre tombent d'un camion sur un scooteriste, qui s'en sort quasiment indemne. (Un lien vers un article qui traite de l'info.)

