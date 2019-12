Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Zoom impressionnant sur le centre de la voie lactée 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5129 Karma: 2595

"Cette belle image de la région centrale de la Voie lactée a été prise avec l'instrument HAWK-I du Very Large Telescope (VLT). Elle montre des caractéristiques intéressantes de cette partie de notre Galaxie. Elle met en évidence l'amas d'étoiles nucléaires (NSC) en plein centre et l'amas des Arches, l'amas d'étoiles le plus dense de la Voie lactée. Les autres caractéristiques comprennent l'amas du Quintuplet, qui contient cinq étoiles proéminentes, et une région d'hydrogène gazeux ionisé (HII)"(Source)



Contribution le : Hier 23:19:29