Xouma Passer dans un trou de 3 mètres en wingsuit



Wingsuit Pilot Flies Through Hole In Rock

Contribution le : Aujourd'hui 07:42:58

fluffy Re: Passer dans un trou de 3 mètres en wingsuit

Je suis accro Inscrit: 07/06 14:43:37 Post(s): 900 Karma: 1464 Certains pourraient dire qu'il est inconscient mais il a quand même un casque... la sécurité avant tout !



C'est quand même bien balèze... ça ne doit pas être facile de garder cette stabilité de vol avec une aussi grosse paire

Contribution le : Aujourd'hui 10:39:00

Rob2017 Re: Passer dans un trou de 3 mètres en wingsuit

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 Post(s): 733 Karma: 385 c est amusant, je me disais qu'aucune video ne montre d'atterissage de wingsuiter, mais en fait j'ai vu pourquoi dans la video, ca casse un peu le charme.

Contribution le : Aujourd'hui 13:01:51