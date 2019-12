Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 63828 Karma: 26176 Toujours sympa à voir





F/A-18F Carrier Break

Contribution le : Aujourd'hui 08:28:06

fluffy Re: Appontage d'un F/A-18F sur un porte-avions 0 #6

Je suis accro Inscrit: 07/06 14:43:37 Post(s): 900 Karma: 1464 Bof... trop propre, trop lisse comme atterrissage..

Je préfère celui de Topper



Hot Shots Topper Landing

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:09