Show Must Go On cover

bonne petite reprise,devant un public en délire



Cette femme a une voie qui DÉCHIRE!



Son Facebook est remplie de pépite:

https://www.facebook.com/minabluemusic/





Ironic (Alanis Morissette Cover) by Mina Blue.



The Reason (Hoobastank Cover) by Mina Blue.





Radioactive (Imagine Dragons Cover) by Mina Blue.





Careless Whisper (George Michael Cover) by Mina Blue.









Somewhere Only We Know (Keane Cover) by Mina Blue.





