Allégorie du désespoir

Avaruus

Je masterise !



Quand un streamer perd dans le jeu Jump King. On dirait bien un de ces jeux frustrants de mes années jeunesse. J'ai envie de le tester du coup, mais je sais que je risque d'envoyer mon écran par la fenêtre. Quand un streamer perd dans le jeu. On dirait bien un de ces jeux frustrants de mes années jeunesse. J'ai envie de le tester du coup, mais je sais que je risque d'envoyer mon écran par la fenêtre.

Skwatek

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40233 Karma: 14773 C'est trop se faire du mal que de jouer à ce genre de jeu.

thazhok

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2774 Karma: 1938 hahaha

on le vois se décomposer au fur et à mesure des écrans

Excellent ^^

