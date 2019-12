Plongée en épave - SS Thistlegorm

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4772 Karma: 3492



SS Thistlegorm wreck Egypt HD





Une très belle compilation d'images tournées en 2012 lors d'une plongée sur le site de l'épave du



Cousteau a découvert cette épave dans les années 50 et l'a filmée pour le documentaire Le Monde du Silence (1956).





Il y a plein d'autres vidéos sur youtube si le sujet vous intéresse.





Edit :

Bonne idée @thazhok de donner les moments où les jolis poissons passent. Alors :

- Rascasses volantes => partout^^ 0:12, 7:28, 8:14, etc

- Mérou malabar => 8:41

- Murène javanaise => 1:57

- Banc de carangues (si je ne me plante pas) => 0:50, 7:44

- deux beaux sergent-majors à queue en ciseau (abudefduf sexfasciatus) => 0:20

- plusieurs Platax orbiculaires => 9:23

