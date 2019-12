Options du sujet Imprimer le sujet

Un perroquet allume un sapin de Noël

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40233 Karma: 14773 Un perroquet demande à l'assistant vocal Alexa d'allumer la guirlande d'un sapin de Noël. Wouuu !





Smart Parrot Commands Voice Assistant Device to Switch on Christmas Lights - 1092014

