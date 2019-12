Options du sujet Imprimer le sujet

CaNet Relief et Perspective - Réponse 34,35,36 à American Moon 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 27/10 06:50:02 Post(s): 3 Plus qu'un debunkage, ici c'est les méthodes de l'auteur qui sont démontées.

Argument d'autorité, postulat faux, mauvais résonnement, questions biaisées.

Réécrire l'histoire n'est pas donné à tout le monde.



Contribution le : Aujourd'hui 12:17:14

Rob2017 Re: Relief et Perspective - Réponse 34,35,36 à American Moon 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 Post(s): 733 Karma: 385 et les photographes qui avaient placé la source lumineuse ailleurs ne pouvaient ils pas etre doté d'un defaut physique non connu lié à leur oeil ? apres tout quitte à conspirer....

Contribution le : Aujourd'hui 13:38:30