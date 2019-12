Options du sujet Imprimer le sujet

Belmont fail artisanat 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 15/12 15:51:47 Post(s): 34

Tyler Todd on TikTok



cet homme tente d'imiter un life-hack sur youtube, il pense que c'est facile, mais n'est pas XD

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:33

Avaruus Re: fail artisanat 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4772 Karma: 3492







Par contre, c'est quoi le rapport avec l'artisanat ? Il voulait écrire une phrase, mais n'a pasPar contre, c'est quoi le rapport avec l'artisanat ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:04:36

Belmont Re: fail artisanat 1 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 15/12 15:51:47 Post(s): 34 @Avaruus le mot life hack est lié à l'artisanat, et pour commencer je ne suis pas français, je viens d'un autre pays où je ne veux pas le dire T /// T

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:20

JCM77 Re: fail artisanat 0 #4

Je m'installe Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 358 Karma: 319



Après ce n'est pas ... la peine de se upvoter soi-même... Life Hack, c'est plutôt truc, astuce, système D, non ?Après ce n'est pas... la peine de se upvoter soi-même...

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:44

Surzurois Re: fail artisanat 1 #5

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3203 Karma: 2336 Viralvideos ???? C'est toi ????

Contribution le : Aujourd'hui 13:43:32