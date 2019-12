Boulevard du Break - Une balade dansée en plan séquence

Je suis accro Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 1834 Karma: 1329





Une balade dansée à travers Dunkerque en hommage à un autre film datant de 1913, "Boulevard du Break" s'amuse à en refaire le parcours un siècle plus tard, le traduisant en une vision Hip-Hop actuelle jusque dans les moindres détails, y compris ses sauts d'images, traités ici en "bugs".







Un court-métrage réalisé par la compagnie Ta Zoa, tourné dans le centre-ville de Dunkerque en juin 2013, avec plus de 150 danseurs, figurants, et bénévoles.



Les plus connaisseurs verront les références Hip-Hop, ainsi qu'un mec déguisé en "Où est Charlie ?" apparaissant plusieurs fois.



Contribution le : Hier 17:06:03