Skwatek Quand Siri est jalouse 4 #1

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40240 Karma: 14784





Something's wrong with my Siri Alexa Quand tu demandes à Siri de te trouver un film, mieux vaut ne pas te tromper de prénom.Something's wrong with my Siri Alexa

gazeleau Re: Quand Siri est jalouse 1 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1271 Karma: 988 Comment plomber son téléphone à jamais et devoir le mettre à la casse.

Avaruus Re: Quand Siri est jalouse 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4781 Karma: 3514 Heu... Apple code Siri pour lui faire dire "bitch" ? Vraiment ?

Krogoth Re: Quand Siri est jalouse 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 2620 Karma: 826 @Avaruus Avec une IA c'est pas impossible. Je suis plus embêté par l'activation sur le mauvais mot clef...

Lyrael Re: Quand Siri est jalouse 2 #5

Je m'installe Inscrit: 06/08/2018 16:51 Post(s): 150 Karma: 184

@Avaruus a écrit:

Heu... Apple code Siri pour lui faire dire "bitch" ? Vraiment ?



C'est comme avec tous les assistants, il est possible de personnaliser les réponses.

C'est donc le gars qui a fait la vidéo qui a fait des réponses personnalisées. Citation :C'est comme avec tous les assistants, il est possible de personnaliser les réponses.C'est donc le gars qui a fait la vidéo qui a fait des réponses personnalisées.

Avaruus Re: Quand Siri est jalouse 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4781 Karma: 3514 @Lyrael

Ah ok, merci pour l'info ! Je ne savais pas du tout.

Drakkaru Re: Quand Siri est jalouse 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 3723 Karma: 1756 @Krogoth Il a déjà la reconnaissance vocal d'activé au début de la vidéo, mais je pense pas que ça soit vrai non plus

