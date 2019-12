Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Black mirror saison 5 épisode 1 IRL (titre pour les puristes) 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3208 Karma: 1682



Réalité virtuelle : un tissu connecté permet de ressentir le toucher orange #partenaire Réalité virtuelle : un tissu connecté permet de ressentir le toucher https://t.co/0aNMWdRyBR #partenaire https://t.co/dpkydBMVNf

Contribution le : Hier 17:28:51

fluffy Re: Black mirror saison 5 épisode 1 IRL (titre pour les puristes) 1 #3

Je suis accro Inscrit: 07/06 14:43:37 Post(s): 909 Karma: 1493 J'ai pas compris le principe pour les prothèses...

On va mettre le tissu connecté (émetteur de toucher comme j'ai pu comprendre dans la vidéo) sur la prothèse et... ???

Contribution le : Hier 17:43:47

MILOT Re: Black mirror saison 5 épisode 1 IRL (titre pour les puristes) 2 #6

Je masterise ! Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 4887 Karma: 2670 @fluffy Et... la prothèse va ressentir des trucs, voilà !

Bon, en l'occurrence ça ne sert à rien mais bon, c'est une avancée technologique indéniable pour les prothèses.

Contribution le : Hier 21:40:47