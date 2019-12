Options du sujet Imprimer le sujet

DevdX Les hôpitaux normands alertent sur la dégradation de leurs conditions de travail 8 #1

Je suis accro Inscrit: 19/06/2014 09:01 Post(s): 771 Karma: 1064

Contribution le : Hier 18:21:16

koikoi_koi Re: Les hôpitaux normands alertent sur la dégradation de leurs conditions de travail 2 #4

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6414 Karma: 16169 DevdX Je me permets de mettre le lien de la pétition pour tout ceux qui voudrait la signer

http://chng.it/DzGZ4fFkTg Je me permets de mettre le lien de la pétition pour tout ceux qui voudrait la signer

Contribution le : Hier 23:28:00