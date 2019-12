Chasse-neige Radio-Commandé

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 706 Karma: 611

@gazeleau En fait il a 3 roues sur 4 montées à l'envers...



Le V doit attaquer dans le sens de la marche.



J'ai déjà vu des montages inversés sur des 4X4. On met 1 sur 2 à l'envers (les pneus sont donc croisés, AVG avec ARD et AVD avec ARG) ou alors un essieu dans un sens et un dans l'autre. Pour avoir du mordant en marche avant et en marche arrière.



Mais là il n'y a aucune logique...

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:12