Koreus Un poilu entend le mot bombe 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 63838 Karma: 26185 La réaction d'un poilu (soldats de la Première Guerre mondiale) qui entend le mot bombe





War Neuroses: Netley Hospital (1917), pt. 1 of 5

Contribution le : Aujourd'hui 11:20:12

PurLio Re: Un poilu entend le mot bombe 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10198 Karma: 8668 Y a pas de son, il lui dit peut-être "Si je t'attrape, je te bouffe !"



Blague à part, c'est triste de voir que ces gens ont survécu à la guerre mais ont quand même vécu un enfer par la suite. J'imagine même pas les nuits de cauchemars, etc.

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:23