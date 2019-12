Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Le thug et le marchand de glace 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 63838 Karma: 26185 Pendant une caméra cachée, un marchand de glace teste deux enfants.





Thug Life - Ice Cream

Contribution le : Aujourd'hui 11:30:16

CrazyCow Re: Le thug et le marchand de glace 0 #2

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13238 Karma: 14928



0:28 "Pourquoi il y a toutes ces caméras ?" 0:28 "Pourquoi il y a toutes ces caméras ?"

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:38

LeCromwell Re: Le thug et le marchand de glace 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3210 Karma: 1682 @Koreus



C'est pas plutôt une émission pour voir si ton gamin suivrait pas un inconnu ton truc... en mode prévenons nous des pedophiles?

Contribution le : Aujourd'hui 11:45:10