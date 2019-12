Il est devenu journaliste sans diplôme

Je viens d'arriver Inscrit: 18/01/2010 13:35 Post(s): 11



@Alex333 a écrit:

Pas mieux que mon VDD



Ceci dit, selon Wikipedia, n'importe qui peut se prétendre "journaliste", mais pas "journaliste professionnel " :

Citation : Les articles L7111-3 à L7111-5 du Code du travail précisent qu'est « journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Ces publications peuvent être électroniques.



L'exercice du journalisme est libre en France et n'est pas réservé aux journalistes professionnels. Il peut être exercé, par exemple, dans le cadre d'un média associatif ou autre, à but non lucratif et donc non enregistré à la Commission paritaire des publications et des agences de presse. Toutefois, ces journalistes-là ne bénéficient pas de la protection du statut de journaliste professionnel.

(...)

En France, l’accès au journalisme n’est pas subordonné à l’obtention d’un diplôme précis.





on est d'accord, il a réussi à se faire embaucher par une rédaction Citation :on est d'accord, il a réussi à se faire embaucher par une rédaction

Contribution le : Aujourd'hui 13:42:30