Koreus Un camion fait accidentellement une manoeuvre PIT

Webhamster





Semi Performs Accidental PIT Manoeuvre on Prius || ViralHog Un camion fait accidentellement une manoeuvre PIT sur une voiture sur l'I-75 près d'Atlanta en GéorgieSemi Performs Accidental PIT Manoeuvre on Prius || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:45:47

PurLio Re: Un camion fait accidentellement une manoeuvre PIT

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10219 Karma: 8695 C'est une Prius, ça fait pas de bruit, le camion n'a pas dû l'entendre.

Contribution le : Aujourd'hui 14:48:00

fluffy Re: Un camion fait accidentellement une manoeuvre PIT

Je suis accro Inscrit: 07/06 14:43:37 Post(s): 918 Karma: 1506 C'est le même type qui s'est retrouvé coincer entre les deux trams ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:16:22

CrazyCow Re: Un camion fait accidentellement une manoeuvre PIT

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13240 Karma: 14931 Doubler uniquement par la gauche sur autoroute est quand même pas mal pour éviter les angles morts (c'est pas le cas dans le code de la route américain il me semble).

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:02