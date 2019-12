Options du sujet Imprimer le sujet

Voiture pris en sandwich entre deux trams

Webhamster







Filmé depuis l'un des trams



Voiture pris en sandwich entre deux tramways à Brno en République tchèqueFilmé depuis l'un des trams

Contribution le : Aujourd'hui 14:51:33

PurLio Re: Voiture pris en sandwich entre deux trams

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10219 Karma: 8695 2) C'est même filmé des deux trams. L'automobiliste a dû en chier pour quitter son véhicule, la voiture semble bien coincée.

Contribution le : Aujourd'hui 14:55:15

gazeleau Re: Voiture pris en sandwich entre deux trams

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1283 Karma: 994 Son assureur ... heu ... non je veux pas imaginer ce qu'il pense.

Contribution le : Aujourd'hui 15:58:01

koikoi_koi Re: Voiture pris en sandwich entre deux trams

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6429 Karma: 16198 La république Tchèque, ce pays où pour être chauffeur de tram tu dois être un peu pervers sur les bords

Quand ils ne tentent pas de kidnapper des gamins, ils serrent de pauvres automobilistes.

Contribution le : Aujourd'hui 17:48:52

Variel Re: Voiture pris en sandwich entre deux trams

J'aime glander ici Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 9817 Karma: 3390 @MILOT Le R est une semi consonne. Tu le roules vigoureusement, et ça va tout seul à dire.

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:01