La surexploitation des ânes à Santorin

Je viens d'arriver Inscrit: 05/03/2018 18:46 Post(s): 73 Karma: 88



LA SUREXPLOITATION DES ANES À SANTORIN (Documentaire)



Maltraitance, Sur exploitation, Non respect des lois, aucun soutien pour les stérilisation des animaux errants... Le chemin est encore long à Santorin. Je me suis rendue la bas pour faire ce documentaire. C'est mon premier, j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas a me donner votre avis



Et je compte sur vous pour ne pas monter sur ces ânes!! Et de reconnaitre de l'abus quand vous êtes en vacances LA SUREXPLOITATION DES ANES À SANTORIN (Documentaire)Maltraitance, Sur exploitation, Non respect des lois, aucun soutien pour les stérilisation des animaux errants... Le chemin est encore long à Santorin. Je me suis rendue la bas pour faire ce documentaire. C'est mon premier, j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas a me donner votre avisEt je compte sur vous pour ne pas monter sur ces ânes!! Et de reconnaitre de l'abus quand vous êtes en vacances

Contribution le : Aujourd'hui 19:57:41