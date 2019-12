Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40252 Karma: 14803 Un Amish fait du ski en étant tracté par une calèche à Ladysmith, dans le Wisconsin.





Amish Man Skis Behind Horse Drawn Wagon

Contribution le : Hier 20:19:04