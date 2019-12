Options du sujet Imprimer le sujet

Un pick-up défonce le mur d'un aéroport

Le conducteur est un américain de 40 ans, connu des services de police pour usage de stupéfiants.

Il a été amené à l'hôpital avec de graves blessures, mais ses jours ne seraient pas en danger.



Pour l'heure, les raisons de cet acte sont inconnues.

Peut-être qu'il avait un vol à prendre, et qu'il était en retard à l'enregistrement ?















Jaurel Re: Un pick-up défonce le mur d'un aéroport 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 14:55:52 Post(s): 5 Si il voulait faire un séjour il a réussi ^^.

Mais bon, un séjour à l’hôpital, pas sûr que ce fut son idée première.

SonyDian Re: Un pick-up défonce le mur d'un aéroport 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4003 Karma: 2027 Solide le bestiau, les comptoirs son plus efficace que les murs même si il avais déjà bien perdu de la vitesse!!

Heureusement personnes n’attendais ça valise.

Petis Re: Un pick-up défonce le mur d'un aéroport 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 15/12/2009 13:34 Post(s): 4562 Karma: 3892 Putain ouais, le carnage que ça aurait pu être s'il y avait une descente d'avion...



Au trou à vie merci.

PurLio Re: Un pick-up défonce le mur d'un aéroport 3 #6

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10231 Karma: 8711 En France, on teste la résistance des piétons à 130 km/h. Aux USA, on vérifie la solidité des aérogares à 160 ^^

